صحة رفحاء تُطلق حملة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للرضاعة الطبيعية

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المناطق_الحدود الشمالية
شاركت صحة محافظة رفحاء في فعاليات اليوم العالمي للرضاعة الطبيعية، مطلقةً حملة توعوية تثقيفية عن الرضاعة الطبيعية وأهميتها للطفل والأم والمجتمع والبيئة، بمستشفى النساء والأطفال وداخل مركز السكر والغدد الصماء، تم فيها التعريف بأهمية الرضاعة الطبيعية، وكيفية التغلب على الصعوبات التي تواجه الأم المرضع والإجابة على استفسارات السيدات الحاضرات المتعلقة بالرضاعة الطبيعية وفوائدها وأنها تشكل اللقاح الأول الذي يُعطى للرضيع فيزوده بالمضادات الحيوية البالغة الأهمية ويعزز مناعته، بالإضافة لتوزيع البروشورات التثقيفية.
وتأتي هذه الفعاليات لنشر الوعي الصحي بأهمية وأثر الرضاعة الطبيعية على صحة الأم والطفل على السواء.
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Source almnatiq
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