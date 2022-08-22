مدير تعليم ينبع يترأس الاجتماع الخامس للجنة الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد

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المناطق_المدينة المنورة

ترأس أمس مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي، الاجتماع الخامس للجنة الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد ١٤٤٤هـ؛ للوقوف على جاهزية الميدان التربوي، بحضور المساعدين للشؤون المدرسية والشؤون التعليمية، وأمين إدارة التعليم، وأعضاء اللجنة من رؤساء الأقسام ذات الاختصاص «بنين – بنات».

وأكد مدير التعليم رفع الجاهزية الكاملة لتوفير الأجواء الملائمة لاستقبال الطلاب والطالبات مع بداية العام الدراسي الجديد، وضمان بداية دراسة منضبطة مع أول يوم دراسي يحقق فيه الطلاب والطالبات النجاح والتميز، و يأتي هذا الاجتماع بعد الجولات الميدانية والتنسيق المباشر مع الأقسام ذات العلاقة بالإدارة.

من جانبه أوضح أمين إدارة التعليم فهد عواده المحياوي أن الاجتماع ناقش التوصيات السابقة، والاطلاع على مهام اللجان المشكلة لمتابعة تشغيل الطفولة المبكرة، ومسارات المرحلة الثانوية المعتمدة للعام الحالي، وعرض نسب الإنجاز في متابعة وصول المقررات الدراسية للمدارس، وعمليات التجهيزات المدرسية، و إنجاز صيانة ونظافة المدارس، كما جرى الاطلاع على اكتمال إجراءات نقل وترشيح ومباشرة المعلمين والمعلمات، وتطبيق آلية النقل عند تشغيل فصول الإسناد، وجاهزية النقل المدرسي لنقل طلاب وطالبات التعليم العام.

‏وأبان المحياوي أن الاجتماع خرج بالعديد من التوصيات تلخصت في تشكيل لجنة لمتابعة تهيئة فصول الإسناد لتشغيل الطفولة المبكرة، ومتابعة مباشرة مديري المدارس الجدد لمدارس القرى لتسهيل مهامهم .

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Source almnatiq

