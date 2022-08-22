اليوم.. عودة إداريي التعليم والمشرفين التربويين إلى المدارس

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يعود اليوم (الإثنين)، إداريو وإداريات التعليم إلى المدارس والمشرفون التربويون، بعد انتهاء إجازاتهم الصيفية، وذلك استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد.
ومن المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد يوم الأحد المقبل الموافق الأول من صفر لعام 1444هـ، بعودة المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات إلى المدارس.
وكانت الخدمات المساندة في إدارات التعليم بمختلف مناطق المملكة، قد بدأت أعمال النظافة للمدارس استعداداً لانطلاقة جادة للعام الدراسي 1444هـ، وتوزيع المقررات الدراسية قبل بداية الدراسة بوقت كافٍ، حتى تُسلم للطلاب في اليوم الأول.
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Source akhbaar24
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