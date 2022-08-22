تعليم رفحاء يكمل استعداداته لانطلاق العام الدراسي الجديد 1444هـ

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المناطق_الحدود الشمالية
استكمل تعليم محافظة رفحاء جميع متطلبات التجهيز لبداية العام الدراسي 1444هـ وإتمام عمليات صيانة وتأهيل وتشغيل المباني التعليمية والتجهيزات المدرسية، من أجل العودة المثالية لـ نحو 20,000 طالب وطالبة، في 147 مدرسة للبنين والبنات.
وتابع مدير مكتب التعليم بمحافظة رفحاء خالد الشمري، منذ وقت مبكر الاستعداد، وفقًا لخطة وزارة التعليم المعتمدة في استعدادات العام الدراسي؛ من خلال اللقاءات التنسيقية بين الإدارات والاقسام المعنية، وآلية تفعيل الخطط والبرامج الميدانية، ما أثمر عن جاهزية وانتهاء الكثير من المهام والمتطلبات قبل وقتها المحدد، لتكتمل منظومة المجتمع التعليمي التي تبدأ من ربط المنزل بالمدرسة، وتوفير عوامل التعاون والتكامل بين مكونات المشهد التعليمي، لضمان البداية الجادة للعام الدراسي الجديد، والحرص على تطبيق شروط وضوابط برامج السلامة فيما يتعلق بالنقل المدرسي.
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Source almnatiq
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