ماذا رأيت في الصوره اولاً؟ (التحليل في الأسفل)

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‏خدعة بصرية نشرتها صحيفة ذا صان تحمل عنوان ماذا ترى لأول وهلة في هذه الصورة؟

‏-إذا رأيت الأشجار فإنه يفسر أنك على الأغلب شخص تميل إلى الانفتاح وتهتم بآراء الآخرين

‏-إذا رأيت الجذور يدل على الغالب شخص خجول وتميل إلى العزلة وتقبل النقد البناء

‏-إذا رأيت الشفاه فأنت شخص بسيط وهادئ …

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