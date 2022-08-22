شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدوري السعودي.. موعد مباريات الاتحاد والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل العديد من عشاق ومحبي الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم عن موعد مباراة الاتحاد الأولى في الدوري السعودي للمحترفين بنسخته الجديدة 2022/2023.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز المعلومات بشأن مواعيد مباريات الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023، ويأتي ذلك كالتالي...

تعرف على موعد مباراة الاتحاد الأولى في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يقع الاتحاد السعودي في مواجهة سهلة أمام العدالة يوم الجمعة القادم الموافق 26 من شهر أغسطس الجاري.

وتبدأ انطلاقة المباراة في تمام الساعة السادسة إلا ربع بتوقيت القاهرة، السابعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والعدالة في أولى جولات الدوري السعودي 2022/2023

من المقرر أن تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية مباريات الدوري السعودي للمحترفين في نسخته الجديدة 2022/2023.

وجاء ذلك بعدما أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم بشكل رسمي إذاعة القناة الرياضية للمسابقات السعودية حتي 3 مواسم قادمة.

تعرف على تردد قنوات SSC الرياضية السعودية

—القمر الصناعي «النايل سات»

• التردد: 12523.

• الاستقطاب: أفقي.

• معدل الترميز: 27500.

• معامل التصحيح: 5/6.

—القمر الصناعي «عرب سات»

• التردد: 12418.

• الاستقطاب: أفقي.

• الترميز: 27500.

• معامل التصحيح: 5/6.

تعرف على موعد انطلاقة منافسات الدوري السعودي

تنطلق منافسات النسخة الجديدة من الدوري السعودي يوم الخميس القادم الموافق 25 من شهر أغسطس الجاري، بمواجهة تجمع بين الفيحاء وضمك.

على أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 6:05 بتوقيت القاهرة، 7:05 بتوقيت مكة المكرمة، 8:05 بتوقيت أبو ظبي.

إليكم جدول بعض مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2022/2023

-الجولة الأولى«اتحاد جدة ضد العدالة».

-الجولة الثانية«اتحاد جدة ضد الاتفاق».

-الجولة الثالثة«اتحاد جدة ضد الرائد».

-الجولة الرابعة«اتحاد جدة ضد الخليج».

-الجولة الخامسة«اتحاد جدة ضد النصر».

-الجولة السادسة«اتحاد جدة ضد الفتح».

-الجولة السابعة«اتحاد جدة ضد ضمك».

-الجولة الثامنة«اتحاد جدة ضد الوحدة».

كيف أنهى الاتحاد الدوري السعودي للمحترفين في نسخته الماضية 2021/2022

احتل الزعيم المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين في النسخة المنقضية، برصيد 65 نقطة.