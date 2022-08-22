5 فوائد صحية تقدمها لصحتك عشبة البرجس، تعرف عليها من هنا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

الاعتماد على الطبيعة واستخدام الأعشاب لأغراض علاجية أمر مفضل لدى الكثير من الأشخاص، وتوجد الكثير من النباتات والأعشاب التي تحمل فوائد طبية وصحية عديدة، منها عشبة البرجس أو القبار، فما هي هذه العشبة؟ وما الفوائد الصحية التي تقدمها؟ يمكنكم التعرف على إجابات هذه الأسئلة وكيفية استخدام هذه العشبة وأضرارها المحتملة أيضاً من خلال الفقرات التالية

ما هي عشبة البرجس؟ البرجس أو القبار أو بالإنجليزية Capers هو براعم الزهور غير الناضجة لنبات أو عشبة Capparis spinosa، وعادة ما يتم حصد هذا النوع من النباتات في أسبانيا وإيطاليا واليونان

وعادة ما يتم عمله كمخلل ويُستخدم كزينة أو تتبيل أطباق أخرى. وتحتوي عشبة البرجس على العديد من المغذيات وتم الربط بينها وبين العديد من الفوائد الصحية المحتملة

القيمة الغذائية لعشبة البرجس يتم تناول البرجس أو القبار بكميات قليلة، لذا تحتوي كل حصة على كمية صغيرة من السعرات الحرارية وبعض الجرامات من الكربوهيدرات والدهون والبروتين، ولكن يحتوي على كمية عالية من الصوديوم. ومقدار 9 جرامات (ملعقة كبيرة) من القبار المعلب تحتوي على التالي:

السعرات الحرارية: 2 سعر حراري

أخبار قد تهمك

البروتين: 0.2 جرام

الكربوهبدرات: 0.4 جرام

الألياف: 0.3 جرام

الصوديوم: 9% من الاحتياج اليومي

النحاس: 4% من الاحتياج اليومي

الريبوفلافين: 1% من الاحتياج اليومي

فيتامين ك: 2% من الاحتياج اليومي

الحديد: 1% من الاحتياج اليومي

المغنيسيوم: 1% من الاحتياج اليومي

وجدير بالذكر أن الصوديوم يلعب دوراً هاماً في تنظيم السوائل ومستويات ضغط الدم. كما يحتوي البرجس على النحاس الذي يُعتبر معدن أساسي يلعب دوراً في أيض الحديد وإنتاج الطاقة ووظائف الدماغ. كما أن بعض العناصر الأخرى مثل فيتامين ك يساعد في تخثر الدم وتعزيز صحة العظام