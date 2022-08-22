شكرا لقرائتكم خبر عن قبل انطلاق الدوري السعودي.. تعرف على جدول مباريات الهلال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه أنظار العديد من عشاق ومحبي الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم عن موعد انطلاق الدوري السعودي في نسخته الجديدة 2022/2023، المقرر أن ينطلق قريبًا بمواجهة تجمع بين الفيحاء وضمك.

موعد المباراة الأولى في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يقع ضمك ضيفًا على الفيحاء يوم الخميس القادم الموافق 25 من شهر أغسطس الجاري، على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة وخمسة بتوقيت القاهرة، السابعة وخمسة بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة وخمسة بتوقيت أبو ظبي.

قائمة القنوات الناقلة لبطولة الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية جميع مباراة الدوري السعودي في نسخته القادمة وحتى موسمين آخرين.

وجاء ذلك بعدما حصلت القناة السعودية على حقوق بث مباريات الدوري وكأس السوبر والملك، وفقًا للبيان الذي أعلنه الاتحاد السعودي لكرة القدم سابقًا.

تعرف على تردد قناة SSC الناقلة لمباريات الدوري السعودي 2022/2023

يأتي تردد قناة SSC الرياضية كالتالي..

• القمر الصناعي: عرب سات.

— التردد: 12418.

- الاستقطاب: أفقي.

- الترميز: 27500.

- معامل التصحيح: 5/6.

• القمر الصناعي: النايل سات.

— التردد: 12523.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل التصحيح: 5/6.

تعرف على موعد مباراة الهلال الأولى في الدوري السعودي 2022/2023

نرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية جدول مباريات الهلال القادمة في الدوري السعودي، وذلك يأتي كالتالي..

من المقرر أن يفتتح الهلال مشواره في الدفاع عن اللقب يوم الخميس الموافق 25 من شهر أغسطس الجاري بمواجهة تجمعه أمام الخليج.

وتبدأ إنطلاقة المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

جدول مباريات الهلال في الدور الأول من الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

نقدم لكم فيما يأتي جدول بعض مباريات الهلال القادمة في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023، على أن يأتي ذلك فيما يلي:-

«الجولة الأولى» الهلال × الخليج.

«الجولة الثانية»الهلال × الفيحاء.

«الجولة الثالثة »الهلال × الفتح.

«الجولة الرابعة» الهلال × الوحدة.

«الجولة الخامسة» الهلال × التعاون.

«الجولة السادسة»الهلال × الاتفاق.

«الجولة السابعة»الهلال × الطائي.