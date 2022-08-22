شاهد.. فيديو مثير لشاب يسبح وسط أسماك القرش العملاقة

وأظهر الفيديو الشاب وهو يسبح بالقرب من أسماك القرش في مشهد مثير لا يشعر فيه الشاب بالخوف أو القلق وإنما بدا مستمتعا ويسبح بهدوء.
يذكر أن أسماك القرش معظمها مفترس وبعضها غیر مفترس، وتتعدد أشكالها وأنواعها وتعيش في غالبية بحار ومحيطات العالم. وتختلف القروش عن بعضها البعض في شکل الجسم والحجم والعادات والسلوك والغذاء.
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