اخبار السعوديه

شاهد.. فيديو مثير لشاب يسبح وسط أسماك القرش العملاقة

0 نشر
admin 0 تبليغ

محمد بن مسعود - الدمام - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب يسبح بين أسماك القرش .

وأظهر الفيديو الشاب وهو يسبح بالقرب من أسماك القرش في مشهد مثير لا يشعر فيه الشاب بالخوف أو القلق وإنما بدا مستمتعا ويسبح بهدوء.

يذكر أن أسماك القرش معظمها مفترس وبعضها غیر مفترس، وتتعدد أشكالها وأنواعها وتعيش في غالبية بحار ومحيطات العالم. وتختلف القروش عن بعضها البعض في شکل الجسم والحجم والعادات والسلوك والغذاء.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. فيديو مثير لشاب يسبح وسط أسماك القرش العملاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا