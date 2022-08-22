متى يتم تسليم الطلاب الكتب المدرسية ؟ “تعليم الرياض” يجيب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات :أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض عن بدء المدارس التابعة لها في تسليم الكتب اعتبارا من اليوم الإثنين. وأوضحت الإدارة ، أن ذلك يأتي تسهيلًا على الطلاب والطالبات ولضمان بداية جادة للعام الدراسي أخبار قد تهمك

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