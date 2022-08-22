مستجدات الغزو الروسي.. كييف تحذر موسكو ومخاوف من استمرار الهجمـات حول زابوريجيا

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وجهت القوات الروسية خلال الساعات الماضية، المزيد من الضربـات لأهداف في شرق وجنوب أوكرانيا بالتزامن مع استعداد كييف للاحتفال بعيد استقلالها والتي تنوي فيه إقامة بعض الفعاليات العسكرية.

زيلينسكي يحذّر روسيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا قد تقدم على خطوة استفزازية بمحاكمة جنود أوكرانيين أسرى الأسبوع المقبل مع احتفال كييف بمرور 31 عاماً على استقلالها.

ونوه زيلينسكي إلى تقارير إعلامية تفيد بأن روسيا تُعد لإخضاع الجنود الأوكرانيين الذين أسَرتهم قواتها خلال حصارها مدينة ماريوبول لمحاكمة علنية تتزامن مع ذكرى الاستقلال الأربعاء المقبل.

وأضاف: “إذا تم إجراء هذه المحكمة الدنيئة وإحضار أبناء شعبنا إلى هذه الأماكن فسيكون ذلك انتهاكاً لجميع المواثيق والقواعد الدولية”.

صواريخ روسية تستهدف مناطق أوديسا

أصابت صـواريخ روسية أهدافاً بالقرب من ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود وهو مركز لتصدير الحبوب.

وأسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية صاروخين بينما أصابت ثلاثة صواريخ أهدافاً تابعة للقطاع الزراعي دون أن يسفر ذلك عن وقوع ضحـايا.

وشددت روسيا على أن صواريخها دمرت مستودعاً للذخيرة يحتوي على صواريخ هيمارس أمريكية الصنع، بينما قالت كييف إن الصواريخ أصابت مخزناً للحبوب.

دعوة دولية لوقف العمليات العسكرية حول زابوريجيا

دعا قادة الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا إلى ضبط النفس حول محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية.

وشدد المتحدث باسم المستشار أولاف شولتس، على أن الرئيسين جو بايدن وايمانويل ماكرون وشولتس ورئيس الوزراء بوريس جونسون طلبوا أيضاً بعد مشاورات هاتفية الإسراع في إرسال بعثة من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المكان.

وخلال مشاوراتهم توافق القادة الغربيون الأربعة على الاستمرار في دعم أوكرانيا في دفاعها ضد العدوان الروسي.



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Source akhbaar24

