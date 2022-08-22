أهم الأعراض التي تشير إلى تلف شمعة الاشتعال بسيارتك

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يعتمد المحرك ، على وجه الخصوص ، على عدد من الأنظمة المنفصلة لكي يعمل ، وتعد بعض المكونات الأصغر والتي غالبًا ما يتم تجاهلها ، مثل شمعات الإشعال ، الأكثر حيوية.

تعتبر هذه الأجهزة الكهربائية ضرورية لبدء تشغيل محرك سيارتك ، لذلك إذا حدث خطأ ما ، فمن المؤكد أن المشكلة ستتبعها، خاصة وانه من الصعب جدًا اكتشاف أعراض شمعة الإشعال السيئة.

وظيفة شمعة الإشعال بالسيارة( البوجيهات )

شمعات الإشعال في محرك السيارة هي المسؤولة عن الشرارة التي تشعل خليط الهواء والوقود ، مما يؤدي إلى بدء عملية الاحتراق التي تولد الطاقة في المحرك.

توجد في الجزء العلوي من رأس الأسطوانة في غرفة الاحتراق ، وبشكل عام ، سيكون لديك شمعة احتراق لكل أسطوانة – أي أربعة مقابس في محرك رباعي الأسطوانات ، وستة مقابس في محرك V6 مثل دودج تشارجر .

ومع ذلك ، في بعض الحالات ، ستجد شمعتي شرارة لكل أسطوانةفي محركات V8 ثنائية الشرارة أو مزدوجة الاشتعال مثل تلك الموجودة فى جيب جراند شيروكي ، ستجد ما مجموعه 16 سدادة.

تختلف فترات عمر شمعات الإشعال اعتمادًا على العلامة التجارية والمواد المصنوعة منها. ستتم الإشارة إلى الفاصل الزمني الذي يجب أن تقوم فيه بتغيير شمعات الإشعال من قبل الشركة المصنعة لسيارتك ، لذا تأكد من مراجعة دليل المالك لمعرفة عدد مرات تغييرها ، واتبع جدول الصيانة الأساسي .

أعراض تلف شمعات الإشعال

يمكن أن يكون لمقبس الإشعال الخاطئ تأثير خطير على تشغيل سيارتك ، وقد يؤدي إلى انخفاض الأداء. يمكن أن يؤثر أيضًا سلبًا على أشياء مثل الاقتصاد في استهلاك الوقود أو حتى يتلف محركك ، مما يؤدي إلى إصلاحات باهظة الثمن. لمساعدتك على تجنب ذلك ، إليك أعراض شمعة الشرارة السيئة التي يجب الانتباه إليها:

صعوبة بدء تشغيل السيارة :

هذه علامة واضحة جدًا. توفر ملفات الإشعال شحنة شمعات الإشعال ، وعند فشل ملف الإشعال ، لن تتمكن شمعة الإشعال من بدء عملية الاحتراق. في بعض الأحيان تكون شمعات الإشعال نفسها هي المشكلة ، حيث يتم تهالكها أو انسدادها وعدم القدرة على إنتاج تلك الشرارة الأساسية.

فشل المحرك:

نظرًا لوجود العديد من الأسباب المحتملة لحدوث اختلال في الأداء ، فإن هذا يعد عرضًا أقل وضوحًا. ومع ذلك ، يمكن أن يتسبب قابس الإشعال الخاطئ بالتأكيد في حدوث اختلال في الأداء. قد تسمع صوت فرقعة أو تلاحظ أن المحرك يفقد الطاقة فجأة لمدة ثانية قبل أن يصطاد مرة أخرى.

ضعف أداء المحرك:

إذا فشلت أي من الأسطوانات في إشعال خليط الوقود الخاص بها فهذه علامة منبهة على فشل شمعة الإشعال.

ضجيج خشن وصاخب للمحرك:

عندما لا تعمل شمعة الإشعال ، تفشل الأسطوانة المقابلة في المحرك في العمل بشكل صحيح أيضًا ، وعندما تقوم بالضخ لا يتم فعل أي شيء ، يمكن أن تصدر صوتًا مرتفعًا.

كفاءة استهلاك الوقود:

قد تكون العلامة الأقل وضوحًا على أن قابس الإشعال سيئًا إذا تأثر الاقتصاد الكلي للوقود لديك. ستحتاج إلى أن تكون من النوع الذي يولي اهتمامًا كبيرًا لقيادتك واستعادة الغاز ، لكنك ستلاحظ انخفاضًا في الكفاءة نظرًا لأن بعض الوقود على الأقل لا يتم إشعاله وحرقه بشكل صحيح.

نتائج اختبار انبعاثات رديئة ورائحة أبخرة العادم مثل الغازات

الجزء الأخير من هذه المشكلة ملحوظ بشكل بارز. نظرًا لعدم اشتعال بعض الوقود في المحرك ، فإنه يشق طريقه إلى نظام العادم ، حيث يتبخر وينتج رائحة قوية. سيظهر إجراء اختبار الانبعاثات أن هناك الكثير من بخار البنزين أكثر مما ينبغي أن يكون.

كيفية تغيير شمعات الإشعال

بمجرد تحديد المشكلة ، سترغب في معرفة كيفية تغيير شمعات الإشعال والأسلاك المرتبطة بالنظام. تشمل الأدوات اللازمة لتغيير شمعات الإشعال بشكل عام ما يلي:

شمعات إشعال جديدة

مقبس توصيل شرارة

بعض الشدات والسقاطة

قد تتطلب بعض المحركات أدوات أكثر تخصصًا مثل تمديد مشترك عالمي.

فيما يلي الخطوات التي يجب اتباعها عند تغيير شمعة الإشعال:

– تأكد من أن المحرك بارد. لتكون في الجانب الآمن ، يمكنك فصل البطاريه .

– قم بتنظيف أي أوساخ من جميع أنحاء المنطقة التي ستعمل فيها

– قم بإزالة أسلاك شمعة الإشعال ، مع الحرص على عدم إتلاف الحذاء المطاطي أو الأسلاك نفسها. تجنب شد الأسلاك ، وتأكد من رفعها من الحذاء. امسح شمعة الإشعال جيدًا بمزيد من الهواء المضغوط بمجرد سحب صندوق الأمتعة.

– باستخدام مقبس شمعة الإشعال (متصل بامتداد ، عند الحاجة) ، ادفع القابس لأسفل وافصله.

– يجب أن تكون قادرًا على فك القابس يدويًا بمجرد كسره وإزالته. من الجيد فحص القابس القديم ومقارنة المقابس الجديدة للتأكد من أنها بالحجم الصحيح.

– تحقق من فجوة القابس في شمعات الإشعال الجديدة (انظر أدناه) قبل تثبيتها.

– استخدم المقبس لتركيب وشد المقابس الجديدة – احذر من زيادة العزم. يعد شد كل سدادة يدويًا أمرًا مثاليًا ، وذلك باستخدام مفتاح عزم الدوران للبت الأخير.

– إذا لم تكن تستبدل أسلاك شمعة الإشعال ، فستدفعها ببساطة إلى البئر ذات الصلة حتى تستقر في مكانها.

– لاستبدال الأسلاك ، تأكد من أن لديك مقاس السلك الصحيح أو الطول المناسب للمقبس المناسب.

– بمجرد الانتهاء من جميع المقابس والتوصيلات ، ابدأ تشغيل السيارة للتحقق من أن كل شيء يعمل بشكل جيد.

يبلغ إجمالي وقت استبدال شمعات الإشعال حوالي ساعة واحدة لمحرك رباعي الأسطوانات.

إذا كنت تريد معرفة متى وكم مرة يجب عليك استبدال شمعات الإشعال والأسلاك في السيارة ، فاستشر دليل المالك.

ومع ذلك ، فإن معظم الميكانيكيين يقترحون تركيب شمعات إشعال جديدة كل 20 ألف إلى 40 ألف ميل ، ما لم يحدث خطأ ما قبل ذلك.

كيفية توصيل شمعات الإشعال الفجوة

كما يوحي الاسم ، يشير مصطلح “الفجوة” إلى المسافة بين القطب الكهربائي الأرضي وطرف القطب الكهربائي المركزي. يعد حجم هذه الفجوة ضروريًا للأداء الأمثل – إذا كانت واسعة جدًا ، فقد تحصل على شرارة غير متسقة أو لا توجد شرارة على الإطلاق.

إذا كانت صغيرة جدًا ، فقد يكون لديك شرارة ضعيفة واشتعال سيئ للوقود.

يجب أن تتطابق الفجوة الموجودة في شمعات الإشعال مع مواصفات سيارتك ومحركك ، حيث لا توجد قاعدة عامة أو محددة لجميع أنواع المقابس. يمكنك العثور على مواصفات الفجوة الصحيحة إما في دليل المالك الخاص بك أو على ملصق في حجرة المحرك.

للتحقق ، يمكنك استخدام أدوات مختلفة للفجوات ، بما في ذلك مقياس المحسس ، أو مقياس نمط العملة ، أو أداة فجوة الأسلاك التي تساعدك على تحديد ما إذا كنت بحاجة إلى فتح أو إغلاق الفجوة ضمن المواصفات.

فقط احرص على عدم إتلاف أطراف البلاتين أو الإيريديوم أثناء عملية القياس ، وقم بإجراء أي تعديلات بزيادات صغيرة .



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Source akhbaar24

