ما علاج نقص مخزون الحديد وتساقط الشعر؟

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من المعروف أن الحديد يتم تخزينه في الجسم على شكل فيرتين، ويعرف باسم مخزون الحديد وعند حدوث نقص في هذا المخزون يتم الإصابة بأنيميا نقص الحديد، والتي تؤدي إلى تساقط الشعر، خاصة وأن الفيريتين يتم تخزينه في بصيلات الشعر، ونتيجة لهذا فإن فقدانه يؤدي بالتبعية إلى قيام الجسم بسحب الفيريتين من البصيلات، وبالتالي يبدأ الشعر بالتساقط، ويمكن علاج نقص مخزون الحديد وتساقط الشعر عن طريق زيادة مستويات الحديد في الجسم، ويتم هذا عن طريق:

تناول الأطعمة الغنية بالحديد بصورة خاصة الكبدة واللحوم.

تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الحديد مثل الحبوب الكاملة، ونبات العدس، والمكسرات.

تناول الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من فيتامين سي، وذلك لان هذا الفيتامين يلعب دوراً مهماً جداً في زيادة امتصاص الحديد.

علاج نقص فيتامين د، لأن نقصه قد يؤدي إلى فقدان الشعر وتساقطه.

علاج نقص الزنك، لأنه قد يؤدي إلى فقدان الشعر.

علاج الحالات المرضية التي قد تمنع امتصاص الحديد مثل حساسية الجلوتين.

تناول مكملات الحديد.

عليك أن تعلم أن علاج نقص مخزون الحديد وتساقط الشعر قد يستغرق بعض الوقت، والذي قد يستمر لعدة أشهر حتى يعود الشعر لحالته الطبيعية وخلال هذه الفترة يجب اتباع تعليمات الطبيب وعدم استخدام أدوية تقوم بزيادة نمو الشعر إلا بأمر منه، خاصة وأن الشعر يعود لشكله وطوله الطبيعي بمجرد عودة الحديد والفيريتين لمستوياتهم الطبيعية.





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Source akhbaar24

