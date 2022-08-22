“المياه الوطنية”: لا يُسمح برفع شكوى عن قيمة الفاتورة بعد 60 يوماً من صدورها

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أكدت شركة المياه الوطنية، أن النظام لا يسمح برفع شكوى على فاتورة بعد تجاوز المدة المسموحة للاعتراض وهي 60 يوماً من تاريخ إصدارها.

وأوضحت الشركة، أن المدة الزمنية لتركيب العداد تمر بمرحلتين؛ الأولى لاستكمال الإجراءات وتكون خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، والثانية لتنفيذ الخدمة وتكون خلال 30 يوماً من تاريخ سداد الرسوم.

وجاء تأكيد الشركة في ردها على استفسار حول مدى إمكانية تقديمه اعتراضاً على الفاتورة بعد مرور شهرين من صدورها.

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Source almnatiq

