“التجارة” توضح هل تسقط المركبة من الضمان لو تمت صيانتها بمركز غير معتمد من الوكيل

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أوضحت وزارة التجارة، مصير ضمان المركبة في حال تصليحها أو صيانتها بمراكز غير مُعتمدة أو غير تابعة للوكيل الخاص بالمركبة.

وبيّنت الوزارة، أن المركبة لا تخرج من الضمان في حال تم عمل الصيانة في المراكز التي يمكنها العمل على نقاط الصيانة التي تطلبها الشركة الصانعة “كتيب المالك”.

وأشارت إلى أنه لكل منشأة سياستها الخاصة في استبدال واسترجاع السلع، لكن في حال كانت السلعة معيبة أو مقلدة أو غير مطابقة للمواصفات فيحق للعميل استرجاعها.



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Source akhbaar24

