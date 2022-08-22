بالخطوات.. “أبشر” توضح طريقة إسقاط المركبة المهملة أو التالفة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أتاحت منصة “أبشر”، خدمة إسقاط المركبات إلكترونياً والتي تمكن المواطنين والمُقيمين في مختلف المناطق من الاستفادة مـن المهلة التصحيحية لإسقـاط المركبات المهملة والتالفة.

وأوضحت المنصة، أن مزايا الخدمة تتضمن عدم الحاجة لمراجعة الجهات الحكومية لإتمام الإجراءات، وإسقاط المركبة فوراً من السجلات بعد إعطاء رمز التأكيد إلى المركز، مع إسقاط المركبة دون التزامات مالية خلال المهلة التصحيحية، والمساهمة في تحسين المشهد الحضري لمدن ومناطق المملكة.

ولفتت إلى أن خطوات إتمام الخدمة تشمل اختيار المركز المعتمد والتوجه للمركز المعتمد تم اختياره، ثم إتمام الاتفاق مع منشأة بيع المركبات الملغى تسجيلها (التشليح) ومكابس الحديد على إسقاط المركبة، وبعدها إعطاء رمز التحقق المستلم الذي وصل إلى الهاتف والخاص بإسقاط المركبة إلى منشأة بيع المركبات الملغى تسجيلها (التشليح) ومكابس الحديد.

Advertisements

Advertisements