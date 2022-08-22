الرئيس التونسي يلتقي وفدا من الكونغرس الأمريكي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس التقى الرئيس التونسي قيس سعيد في تونس أمس وفدا من الكونغرس الأمريكي.

وجرى خلال اللقاء – وفق بيان للرئاسة التونسية – بحث عدد من الموضوعات المتصلة بالعلاقات بين البلدين والأمور ذات الاهتمام المشترك.

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