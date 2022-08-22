3 نصائح لضمان النوم الصحي للطلاب مع قرب انطلاق العام الدراسي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
قدمت مدينة الملك سعود الطبية، بعض النصائح لضمان النوم الصحي للطلاب والطالبات مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد.
وأوضحت المدينة، أن تلك النصائح تتضمن استيقاظ الطفل مبكراً قبل الساعة الثامنة، وتجنب مشروبات الطاقة والتي تحتوي على الكافيين، وكذلك الابتعاد عن شاشات التلفزيون والأجهزة الذكية قبل النوم بساعتين على الأقل.
وحذرت من التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة والحرص على الوقاية منها بشرب كمية كافية من السوائل، لتجنب الإجهاد الحراري وضربة الشمس والطفح الجلدي وحروق الشمس والتشنجات الحرارية.
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