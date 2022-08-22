ينطلق الأحد بـ 3 فصول.. التقويم الجديد العام الدراسي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

من المقرر أن ينطلق العام الدراسي الجديد 1444هـ، يوم الأحد المقبل بمشيئة الله، بعد انتهاء إجازة نهاية العام الدراسي، لتبدأ رحلة تعليمية جديدة.

وتم تقسيم العام إلى ثلاثة فصول دراسية، وذلك بعد أن كان فصلان دراسيان فقط في السنوات الأخيرة، وفقا لـ”المدينة”.

تفاصيل التقويم الدراسي الجديد

وسيبدأ الفصل الدراسي الأول في الثامن والعشرين من شهر أغسطس الجاري 2022م وينتهي 24 من شهر نوفمبر 2022م.

بينما سيبدأ الفصل الثاني في الرابع من شهر ديسمبر لعام 2022م ويستمر حتى 2 مارس، ويبدأ الفصل الثالث من 10 مارس وحتى 22 يونيو.

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الفصول الدراسية بالعام الجديد

– الفصول الدراسية الثلاثة بها نفس عدد الأيام

– عدد أسابيع الدراسة بالفصل الدراسي الواحد 13 أسبوعًا.

– العدد الكامل لأيام الدراسة يبلغ 185 يومًا.

– الإجازات التي يحصل عليها الطلاب إجمالا 10 إجازات.

– عدد أيام الإجازات طوال العام تبلغ 56 يومًا.

التقويم الدراسي 1444هـ للجامعات:

– عدد الفصول الدراسية بالجامعات ٣ فصول.

كل فصل منها عبارة عن ١٣ أسبوعًا.

– الدراسة بالجامعات تكون حضوريًا.

– زيادة عدد الأيام الدراسية.

– يحصل الطلاب على إجازة بين الفصل الدراسي والذي يليه.

أهداف التقويم الدراسي الجديد

ويستهدف التقويم الدراسي الجديد للعام 1444هـ كافة الطلاب والطالبات في مختلف المدارس للمراحل التعليمية الثلاثة (الابتدائية والمتوسطة والثانوية).

وتم العمل على إعداد التقويم الجديد، من أجل الوصول إلى تعليم متميز مع إعداد جيل قادر على قيادة المملكة.

يذكر أن مجلس الشورى طالب مؤخرا بضرورة إعادة تقييم نظام الفصول الثلاثة، مشيرًا إلى أن أغلب دول العالم لا تعمل به.