اتحاد كُتاب مصر ينظم ندوة تستعرض النهضة الثقافية والأدبية في المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

نظم اتحاد كُتاب مصر بالقاهرة أمس ندوة ثقافية بعنوان “المملكة العربية السعودية والإبداع العربي”، بحضور الملحق الثقافي بمصر الدكتور أحمد بن عبدالله الفريح، وبمشاركة عدد من الكُتاب المصريين والسعوديين والعرب.

واستعرض المشاركون في الندوة النهضة الثقافية والفنية والأدبية التي تشهدها المملكة ، مسلطين الضوء على أبرز أعمال الأدباء والكتاب والمفكرين السعوديين، متمنيين للثقافة بالمملكة مزيداً من الازدهار والتقدم.

ونوه المشاركون بالعلاقات السعودية المصرية وبمتانتها بين البلدين والشعبين الشقيقين، مبرزين مواقف المملكة الداعمة لمصر على مر العصور، مؤكدين عمق العلاقات السعودية المصرية في مختلف المجالات خاصة في المجال الثقافي، داعين إلى تضافر الجهود للتصدي لما يحاك ضد الهوية الثقافية الإسلامية والعربية وفي القلب منهما المملكة ومصر.

وفي ختام الندوة أهدى اتحاد كُتاب مصر، الملحق الثقافي بمصر الدكتور أحمد الفريح ميدالية تذكارية بهذه المناسبة