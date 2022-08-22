شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير.. الهلال يحسم مستقبل الدوسري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكدت مصادر صحفية في الساعات الأولى من اليوم الإثنين الموافق 22 من شهر أغسطس الجاري على حسم نادي الهلال السعودي مستقبل نجم الفريق، على أن يتم الإعلان بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

الهلال يحسم مستقبل الدوسري

وبحسب ما تم ذكره من جانب صحيفة الرياضية السعودية فإن إدارة الزعيم قررت تجديد عقد ناصر الدوسري المقرر أن ينتهي في شتاء 2024، ليستمر في صفوف الموج الأزرق حتى صيف 2026.

موعد مباراة الهلال القادمة والقنوات الناقلة

من المقرر أن يقع الهلال في مواجهة سهلة أمام الخليج في أولى مبارياته بالدوري السعودي في النسخة الجديدة 2022/2023.

وتقام المباراة يوم الخميس القادم الموافق 25 من شهر أغسطس الجاري، على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

على أن يُذاع أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية، وجاء ذلك بعد حصولها على حقوق بث مباريات الدوري السعودي حتى 3 مواسم قادمة وفقًا للبيان الذي أعلنه الاتحاد السعودي لكرة القدم سابقًا.

كيف أنهى الهلال الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي 20212/2022

حافظ الزعيم على اللقب السعودي بعد أن حسم الدوري بتواجده على صدارة الدوري السعودي للمحترفين 2021/2022، برصيد 67 نقطة.