شكرا لقرائتكم خبر عن قبل انطلاق الموسم الجديد.. إصابة جديدة تضرب صفوف النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي عن سبب غياب نجم النصر عن مباراة الفريق اليوم أمام الرائد والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل لا شيء.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" فيما يلي عن سبب غياب المدافع عبد الله مادو عن لقاء النصر والرائد الودية ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد 2022/2023.

سبب غياب مادو عن مباراة النصر أمام الرائد

أشار الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، إلى سبب غياب المدافع عبدالله مادو عن مباراة النصر والرائد الودية.

مؤكدًا على معاناته من شد بالعضلة الخلفية، على أن يجري اللاعب التأهيلات اللازمة، خلال الأيام القليلة القادمة من أجل اللحاق بصفوف العالمي قبل الموسم الكروي الجديد 2022/2023.

موعد مباراة النصر الأولى في الدوري السعودي للمحترفين

يقع النصر في مواجهة قوية أمام الوحدة يوم السبت القادم الموافق 27 من شهر أغسطس الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023.

على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي في نسخته الجديدة 2022/2023

تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية مباريات الدوري السعودي للمحترفين، ويأتي ذلك وفقًا للبيان الذي أعلنه الاتحاد السعودي لكرة القدم سابقًا معلنًا فيه على بث القناة لمباريات البطولة حتى 3 مواسم قادمة.

الجدير بالذكر أنهى النصر جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين في نسخته الماضية 2021/2022 محتلًا المركز الثالث برصيد 61 نقطة فقط لا غير.