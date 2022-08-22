شكرا لقرائتكم خبر عن في بيان رسمي..الاتحاد يطلب الحصول على خدمات ثنائي النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت العديد من التقارير الصحفية في الساعات الأولى من اليوم الإثنين الموافق 22 من شهر أغسطس الجاري عن مفاجآة من العيار الثقيل بالميركاتو الصيفي الجاري2022/2023، بعد طلب الاتحاد الحصول على خدمات ثنائي النصر.

عاجل.. الإتحاد يُطالب بخدمات ثنائي النصر

وفقًا للمعلومات الواردة من صحيفة الرياضية السعودية فإن وصيف الدوري قدم خطاب رسمي إلى إدارة العالمي للحصول على نجمي الفريق وهما عبد الله الخيبري وخالد الغنام.

ويسعى الاتحاد إلى الحصول على جهود ثنائي النصر عن طريق الإعارة لمدة موسم واحد فقط لا غير، اي حتي صيف 2023.

وحتى الآن لم يحسم النصر موقفه من الاستغناء عن خدمات الخيبري والغنام، حيث لم يرد العالمي إلى تلك اللحظة على العرض المقدم من الزعيم.

تعرف على موعد مباراة الاتحاد الأولى في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يقع الاتحاد السعودي في مواجهة سهلة أمام العدالة يوم الجمعة القادم الموافق 26 من شهر أغسطس الجاري.

على أن تبدأ انطلاقة المباراة في تمام الساعة السادسة إلا ربع بتوقيت القاهرة، السابعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والعدالة في أولى جولات الدوري السعودي 2022/2023

تذاع مجريات الدوري السعودي عبر شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية ويأتي ذلك حتي 3 مواسم قادمة.

تعرف على تردد قنوات SSC الرياضية السعودية

القمر الصناعي «النايل سات»

• التردد: 12523.

• الاستقطاب: أفقي.

• معدل الترميز: 27500.

• معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي «عرب سات»

• التردد: 12418.

• الاستقطاب: أفقي.

• الترميز: 27500.

• معامل التصحيح: 5/6.

موعد انطلاقة منافسات الدوري السعودي

من المقرر أن تنطلق منافسات النسخة الجديدة من الدوري السعودي يوم الخميس القادم الموافق 25 من شهر أغسطس الجاري، بمواجهة تجمع بين الفيحاء وضمك.

وتبدأ انطلاقة المباراة في تمام الساعة 6:05 بتوقيت القاهرة، 7:05 بتوقيت مكة المكرمة، 8:05 بتوقيت أبو ظبي.

جدول بعض مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2022/2023



-الجولة الأولى

«اتحاد جدة ضد العدالة».

-الجولة الثانية

«اتحاد جدة ضد الاتفاق ».

-الجولة الثالثة

«اتحاد جدة ضد الرائد».

-الجولة الرابعة

«اتحاد جدة ضد الخليج».

-الجولة الخامسة

«اتحاد جدة ضد النصر».

-الجولة السادسة

«اتحاد جدة ضد الفتح».

-الجولة السابعة

«اتحاد جدة ضد ضمك».

-الجولة الثامنة

«اتحاد جدة ضد الوحدة».

الجدير بالذكر احتل الزعيم المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين في النسخة المنقضية، برصيد 65 نقطة فقط لا غير.