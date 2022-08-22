اخبار الرياضه السعوديه كميخ لـ«عكاظ»: استعدادات النصر للموسم الجديد «غير»

محمد بن مسعود - الدمام - أكد لـ«عكاظ» المدرب الوطني علي كميخ أن استعداد فريق النصر للموسم الرياضي الجديد «غير» من ناحية العمل المميز والتحركات الجيدة من قبل مجلس الإدارة بوقت مبكر جداً.

وقال كميخ: «معسكر ماربيا جيد والعمل الفني والبدني يتطور لخلق الانسجام، والتعاقدات التي أبرمتها الإدارة أخيراً من لاعبين أجانب ومحليين تعتبر ضربة معلم لحاجة الفريق لها فنياً وبمراكز حساسة ويحتاجها النصر».

وأضاف: «أتوقع أن يكون الفريق النصراوي منافساً قويا وشرساً على المراكز الأولى بعد توفيق الله والعمل الإداري والفني والشرفي الرائع والمميز، وفي ظل وجود الداعم والالتفافة الشرفية».

وحول التعاقد مع الحارس دافيد اوسبينا إضافة للاعبين الأجانب الآخرين قال كميخ: «الحارس اوسبينا أعتبره من أبرز الصفقات وهي أولى خطوات التصحيح، وتجربته في أوروبا ستساعد الفريق ليكون لديه حارس عملاق يعيد هيبة المرمى للفريق، وهو حارس قوي وغني عن التعريف».

واختتم حديثه بقوله: «صفقات اللاعبين الأجانب الجدد كذلك هي ضربة معلم وكلها ذات جودة عالية ولعبوا في دوريات قوية منها أوروبا، وأعتبرها صفقات ناجحة وأتوقع لهم بصمة في الدوري وتقديم مستويات جيدة لمعرفتنا بهم».