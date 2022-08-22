اخبار الرياضه السعوديه فاندنبروك يرفض التفريط بالعمري

من جهة أخرى، صرفت إدارة نادي أبها النظر عن العرض الاتحادي لكسب خدمات اللاعب صالح العمري، وذلك بناء على توصية فنية من مدرب الفريق الكروي سفين فاندنبروك، وفق تأكيد مصادر خاصة لـ«عكاظ» بأن صالح العمري طلب من إدارة أبها الموافقة على العرض في حال كان مناسباً من الناحية المادية للنادي وله.
من جانب آخر، يواصل الفريق الاتحادي تحضيراته الفنية لمباراة العدالة (الجمعة) القادم بالأحساء، ضمن الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويسعى المدرب نونو سانتو لتجهيز فريقه فنياً من أجل تحقيق الانتصار على العدالة وحصد النقاط الثلاث.
من جهة أخرى، ألغى الجهاز الإداري لفريق فئة الشباب بنادي الاتحاد فكرة إقامة معسكر إعدادي في جمهورية مصر بسبب الضائقة المالية، وقررت إقامة معسكر داخلي في مدينة ينبع وذلك تحضيراً للموسم الكروي القادم.
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