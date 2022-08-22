اخبار الرياضه السعوديه الفرج يقود الهلال في «سوبر لوسيل»

محمد بن مسعود - الدمام - من المنتظر أن تشهد مباراة كأس «سوبر لوسيل» التي ستجمع بطل الدوري السعودي للمحترفين فريق الهلال أمام نظيره الزمالك بطل الدوري المصري يوم (الجمعة) الـ9 من شهر سبتمبر القادم، على استاد لوسيل بالدوحة الذي سيحتضن حفل ختام كأس العالم في قطر عودة قائد الزعيم سلمان الفرج الذي اقترب من نهاية برنامجه التأهيلي إثر إصابته بشعر في الساق خلال مباراة الهلال أمام الفيصلي في ختام الدوري السعودي الموسم الماضي، واضطر لاستخدام العكاز أسابيع عدة، وبعد ذلك انخرط في برنامج علاجي وتأهيلي بناديه مع انطلاقة تدريبات الزعيم في أواخر شهر يوليو الماضي، وحالياً تبقى المرحلة الأخيرة، ومن ثم العودة للمشاركة في المباريات مع فريقه على الصعيدين المحلي والخارجي في الموسم الرياضي الجديد، إلى جانب قيادة المنتخب السعودي في مونديال قطر القادم. المشاركات القادمة لسلمان الفرج كأس سوبر لوسيل مع الهلال مونديال قطر 2022 كأس الملك والدوري السعودي دوري أبطال آسيا

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