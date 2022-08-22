حزمة خدمات لـ6 آلاف مستفيد من التجارة الإلكترونية

ونظمت «منشآت»، خلال مشاركتها، عدداً من ورش العمل، أبرزها: العلامة البيضاء في التجارة الإلكترونية، واستراتيجية التجارة الإلكترونية، وتقنيات أهوي المبتكرة للتغلب على تحديات التوصيل، إلى جانب جلسة حوارية بعنوان: «التجارة الإلكترونية والابتكار ورقمنة الأعمال»، إضافة إلى جلسات إرشادية واستشارية.
وقدمت «منشآت» ورش عمل متخصصة ركزت على مناقشة أبرز الفرص المتاحة في ممارسة التجارة الإلكترونية، وطرح أهم التحديات وطرق معالجتها، فيما عرضت تعريفاً عن منصة «مزايا»، التي صُممت بهدف تقديم خدمات متنوعة بأسعار منافسة ومدعومة جزئياً أو كلياً، تسهم في نمو المنشآت واستقرارها، ودعم نجاح أعمالها، ورفع جودة الخدمات المقدمة لها، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص.
وعقدت «منشآت» اجتماعات مع الشركات المشاركة في المعرض، استعرضت خلالها خدماتهم وعقدت اتفاقيات وشراكات لصالح المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في التجارة الإلكترونية، إضافة إلى تقديم جلسات عدة من قبل مستشارين ومرشدين في القطاع.
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