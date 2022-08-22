السعوديه زايد الحارثي

محمد بن مسعود - الدمام - انتقل إلى رحمة الله زايد بن أحمد بن خطفة الشعابي الحارثي رئيس المحكمة المستعجلة السابق في مكة المكرمة وأحد وجهاء قبيلة بالحارث، الذي عُرف بإصلاح ذات البين ومساعدة المحتاجين. و«عكاظ» تتقدم بخالص العزاء لأسرة الحارثي.

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