خبير يكشف مفاجأة بشأن مكمل غذائي يمكن أن يسبب تلفًا كبيرًا في الكبد

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شرح أحد الخبراء كيف أن تناول مكملات الكافا قد يكون خطيرًا، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة إكسبريس البريطانية.
الكافا ، المعروف أيضًا باسم كافا كافا ، يأتي من نبات بايبر ميثيستيكوم وتستخدمه بعض الثقافات كمشروب للاسترخاء، ويمكن أيضًا تناوله كشاي أو في شكل مسحوق أو على شكل أقراص.
لكن الدكتورة مونيكا واسرمان ،أخصائي أمراض الكبد ، حذرت من أنها قد تسبب تليف الكبد والتهاب الكبد وحتى الفشل الكبدي.
وقالت: “تظهر دراسات متعددة أن الكافا يمكن أن تقلل من أعراض القلق العام (GAD)”.ومع ذلك ، فإن الإفراط في تناول الكافا أو الاستخدام طويل الأمد للعشب يمكن أن يسبب تليف الكبد والتهاب الكبد وفشل الكبد.
وأضافت: “حالات التفاعلات الضارة بين الكافا والأدوية التي تمر عبر الكبد من أجل التمثيل الغذائي (أعتقد أن الأدوية المضادة للقلق أو مضادات الاختلاج) لم يسمع بها أحد”.
وتابعت: “لهذا السبب ، قد ترغب حقًا في مراجعة مقدم الرعاية الصحية الخاص بك قبل إضافة الكافا إلى روتينك اليومي (خاصة إذا كنت تعاني من عقاقير يتأيضها الكبد)”.
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Source almnatiq
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