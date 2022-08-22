منصة «تويتر» تختبر هذه الميزة الجديدة

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تختبر منصة «تويتر» عملاق التواصل الاجتماعي في الوقت الحالي، ميزة جديدة عبارة عن وضع عداد قراءات للتغريدات.

الميزة الجديدة اكتشفتها الباحثة في التطبيقات، جاين مانشون وونغ، التي كتبت عبر حسابها على «تويتر»، أن موقع التغريدات يعمل على إظهار «عدد مشاهدات التغريدات»، لكنها أضافت أنه «ليس من المؤكد إن كانت الميزة مرئية للمؤلف فقط أو للجميع».

وأوضحت وونغ، أن «تويتر» يختبر ميزة جديدة أخرى، وهي وضع «علامة» على أرقام الهاتف ‏التي تم التحقق منها للمستخدمين.‏

وتابعت أنه سيتم وضع العلامة بصرف النظر ما إذا كان الحساب موثق بـ«العلامة الزرقاء»، والتي يتم منحها للحسابات الموثقة.

وتهدف الميزة الأخيرة إلى جلب المزيد من الأصالة والمصداقية، التي أصبحت شركة «تويتر» في حاجة شديدة إليها بعد اتهام الملياردير، إيلون ماسك، لها باحتوائها على الملايين من الحسابات المزيفة، وهو ما جعله يلغي قراره بشراء المنصة مقابل 44 مليار دولار.

وكانت وونغ اكتشفت في وقت سابق أن منصة «تويتر» تعمل على ميزة جديدة، قد تكون جزءا من أداة لتعديل التغريدات.

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Source almnatiq

