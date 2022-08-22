وجبات خفيفة وصحية في وقت متأخر من الليل .. تعرف عليها

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هناك أدلة علمية متزايدة على أن تناول الطعام في وقت متأخر جداً من الليل قد يجعل التحكّم في الوزن أكثر صعوبة، ولحسن الحظ وإن كنتِ جائعة حقاً فإن تناول وجبة صغيرة وغنية بالعناصر الغذائية وتحتوي على أقل من 200 سعرة حرارية قد تكون جيّدة في الليل

من هذا المقال سنذكر لكي 10 أفكار لوجبات خفيفة ممتازة وصحية في وقت متأخر من الليل

1- يمكنكِ تحضير وجبة صحية من الحبوب الكاملة المطبوخة مع الحليب لتناولها في وقت متأخر من الليل، حيث يدعم الميلاتونين الموجود في الحبوب النوم، كما ويحتوي 175 غرام من دقيق الشوفان المطبوخ المصنوع من الماء على 124 سعرة حرارية فقط

2- يعدّ الكيوي وجبة خفيفة ومرضية وغنية بفيتامين C، كما وتحتوي حبتان من الكيوي المقشّر على 93 سعرة حرارية فقط، وهي مصدر طبيعي للسيروتونين الذي يعزّز الاسترخاء ويساعد على كبح الشهية

3- تعتبر غوجي التوت وجبة خفيفة غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد على النوم الجيّد، حيث يحتوي 40 غرام من هذا التوت المجفّف اللذيذ على 150 سعرة حرارية فقط

4- يحتوي مزيج الجبن والبسكويت على البروتين والكربوهيدرات، التي تدعم ثبات مستويات السكر في الدم وإنتاج المواد الكيميائية الداعمة للنوم في الدماغ

5- يعدّ البيض وجبة سريعة النضج، وهو مصدر جيّد للبروتين، مما يساعد على ترويض الجوع، كما وتحتوي البيضة الواحدة الكبيرة على 72 سعرة حرارية فقط

6- بذور اليقطين غنية بالمغنيسيوم والتريبتوفان الذي يدعم النوم الجيّد، خاصّةً عند تناوله مع الزبيب أو الفواكه الطازجة الغنية بالكربوهيدرات

7- يزوّد العصير الذي يحتوي على الحليب الجسم بالبروتين اللازم لإصلاح العضلات والتريبتوفان الذي يستخدم لتعزيز النوم في الدماغ

8- قد يساعد تناول وجبة خفيفة من ثمرة الموز المغمّسة في زبدة اللوز على زيادة مستويات الميلاتونين في الجسم لدعم النوم الجيّد ليلاً

9- يعتبر عصير الكرز اللاذع وجبة خفيفة ومثالية في وقت متأخر من الليل، حيث أنه قد يساعدكِ على النوم بشكل أفضل

10- يعتبر الزبادي مصدر جيّد للبروتين الذي يساعد على كبح الجوع، كما أنه غني بالكالسيوم الذي يرتبط بالنوم الجيّد

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Source almnatiq

