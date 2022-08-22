“الخليج” يقترب من حسم ملف المحترف الثامن

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كشفت مصادر مطّلعة، أن إدارة نادي الخليج، اقتربت من حسم ملف المحترف الثامن، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بالموسم الرياضي الجديد بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقالت المصادر لـ”سبورت 24“، إن إدارتي نادي الخليج وقونيا سبور التركي، يضعان اللمسات الأخيرة على انتقال المهاجم الدولي الألباني “سوكول شكيلاتشي” إلى صفوف النادي السعودي.

وأشارت المصادر، إلى أن صيغة الصفقة تتجه لكونها إعارة مع أحقية الشراء بنهاية الموسم الكروي.

ومثّل “شكيلاتشي” عددًا من الأندية خلال مشواره الكروي الذي تزيّن بخوض 370 مباراة وتسجيل 110 أهداف، وصناعة 23 هدفا، كما حظي بشرف تمثيل منتخبه الوطني في 47 محفّل سجّل خلالها 12 هدفاً.



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Source akhbaar24

