بقيادة محمد عبدالجواد.. فريق البحرين البحريني يزور المدرب خليل الزياني (صور)

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حرص وفد نادي البحرين البحريني، بقيادة المدرب الوطني محمد عبدالجواد، على زيارة المدرب الوطني القدير، خليل الزياني، في منزله؛ وذلك للاطمئنان على صحته.

ونشر المدير الفني لفريق البحرين البحريني، المدرب الوطني محمد عبدالجواد، صورا من اللقاء، وعلق عليها: “تشرفت أنا وزملائي في الجهاز الفني لنادي البحرين وابنائي اللاعبين بزيارة الحبيب أخونا الغالي المدرب الكبير القدير الأستاذ خليل الزياني في منزله العامر في مدينة الدمام”.

وأوضح محمد عبدالجواد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “الزيارة جاءت بالسلام عليه والاطمئنان على صحته استرجعنا من خلالها ذكريات الزمن الجميل أيام سنغافوره”.

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Source akhbaar24

