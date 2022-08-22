︎
.
حرص وفد نادي البحرين البحريني، بقيادة المدرب الوطني محمد عبدالجواد، على زيارة المدرب الوطني القدير، خليل الزياني، في منزله؛ وذلك للاطمئنان على صحته.
ونشر المدير الفني لفريق البحرين البحريني، المدرب الوطني محمد عبدالجواد، صورا من اللقاء، وعلق عليها: “تشرفت أنا وزملائي في الجهاز الفني لنادي البحرين وابنائي اللاعبين بزيارة الحبيب أخونا الغالي المدرب الكبير القدير الأستاذ خليل الزياني في منزله العامر في مدينة الدمام”.
وأوضح محمد عبدالجواد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “الزيارة جاءت بالسلام عليه والاطمئنان على صحته استرجعنا من خلالها ذكريات الزمن الجميل أيام سنغافوره”.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر بقيادة محمد عبدالجواد.. فريق البحرين البحريني يزور المدرب خليل الزياني (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.