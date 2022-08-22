︎
.
أكدت شركة المياه الوطنية، أن النظام لا يسمح برفع شكوى على فاتورة بعد تجاوز المدة المسموحة للاعتراض وهي 60 يوماً من تاريخ إصدارها.
وأوضحت الشركة، أن المدة الزمنية لتركيب العداد تمر بمرحلتين؛ الأولى لاستكمال الإجراءات وتكون خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، والثانية لتنفيذ الخدمة وتكون خلال 30 يوماً من تاريخ سداد الرسوم.
وجاء تأكيد الشركة في ردها على استفسار حول مدى إمكانية تقديمه اعتراضاً على الفاتورة بعد مرور شهرين من صدورها.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر “المياه الوطنية”: لا يُسمح برفع شكوى عن قيمة الفاتورة بعد 60 يوماً من صدورها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.