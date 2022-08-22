أعراضها كارثية.. أضرار تناول المانجو قبل أوانها

︎

.

المناطق_متابعات

عدد من الأطباء وخبراء التغذية تحدثوا عن أضرار تناول المانجو قبل أوانها، ورصد موقع (pinkvilla)، عددًا من الأضرار التي تحاصر الإنسان جراء الإقبال عليها مبكرًا.

ولعل أبرز أضرار تناول المانجو قبل أوانها أنها تصيب الإنسان بالإسهال والجفاف، وفي حالة إذا كان الشخص مريضا بالسكري، فعليه استشارة الطبيب قبل تناول المانجو في غير مواسمها، لأنها قد تحتوي على نسبة عالية من السكر.

ويمكن أن يتسبب تناول المانجو في حساسية لبعض الأشخاص فيسبب لهم دموعا في العين وسيلان في الأنف ومشاكل في التنفس وآلام في البطن والعطس، وفقا للموقع نفسه.

ويحتوي المانجو على مادة كيميائية تسمى اليوروشيول، قد يعاني الأشخاص الحساسون لهذه المادة الكيميائية من التهاب الجلد عليهم، وعند تناول المانجو قبل أوانها يزداد خطر الإصابة بالتهابات الجلد مثل ظهور البثور والحروق بشمل مفاجئ على البشرة.

ولمحاولة تجنب الطرق غير الطبيعية في تحويل المانجو الخضراء غير الناضجة إلى أخرى ناضجة وبشكل آمن فإن موقع onegreenplanet رصد طريقتين لذلك، هما:

الطريقة الأولى: قم بوضع مجموعة من حبات المانجو الناضجة مع حبات المانجو غير الناضجة في كيس نايلون واترك الكيس مغلق ليوم كامل، تعمل هذه الطريقة على إنضاج المانجو بشكل أسرع وصحي.

الطريقة الثانية: ينصح الخبراء بوضع المانجو غير الناضجة في وعاء كبير من الأرز، وبعد ذلك يغطى الوعاء بالنايلون بحيث لا يدخل له أي هواء، ويترك لمدة يوم كامل، هذه الطريقة تساعد في نضج المانجو بشكل أسرع وأسهل.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

