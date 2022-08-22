1078 مشروعا تعزز السلامة المرورية - #عاجل

تطور الأداء
وتشهد منظومة السلامة على الطرق في المملكة تطورًا في أدائها ضمن أهداف تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية المنبثقة من رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال تنفيذ عددٍ من مبادرات برنامج التحول الوطني التي تهدف إلى تقليل الوفيات الناتجة عن حوادث السير، وتحسين المؤشرات المتعلقة بالسلامة المرورية، وتثقيف أصحاب المركبات وإرشادهم.
مشروعات السلامة
وبينت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إنجازات رفع كفاءة السلامة المرورية خلال الربع الثاني، حيث تصدرت مشاريع لأطوال الطرق بـ441 كم، وحلت مشروعات معابر للمشاة ثانيا بـ160 مشروعا، ومشروعات لتحسين التقاطعات ثالثا بـ147 مشروعا، ومشروعات تحسين محيط الحدائق رابعا بـ87 مشروعا، ومشروعات لتحسين محيط المدارس خامسا بـ85 مشروعا، ومشروعات لتحسين محيط المساجد سادسا بـ79 مشروعا، ومشروعات مركز لتحسين محيط مراكز الرعاية الصحية سابعا بـ38 مشروعا، ومشروعات لنقاط الربط ثامنا بـ26 مشروعا، ومشروعات لأطوال حواجز الحماية تاسعا بـ10 كم، ومشروعات جسور للمشاة عاشرا بـ5 مشروعات.
السلامة المرورية
1078 مشروعا
أطوال الطرق تتصدر المشروعات
3 أهداف للسلامة
مشروعات
أطوال الطرق: 441 كم
معابر للمشاة: 160
تحسين التقاطعات: 147
محيط الحدائق: 87
محيط المدارس: 85
محيط المساجد: 79
محيط المراكز الصحية: 38
نقاط الربط: 28
حواجز الحماية: 10
جسور للمشاة: 5
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