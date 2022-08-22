إقبال الأسر على القرطاسيات والملبوسات

تشهد أسواق المكتبات والقرطاسيات والملابس في المدينة المنورة هذه الأيام إقبالا كبيرا من الأسر مع اقتراب انطلاقة العام الدراسي الجديد 1444 لتجهيز الأبناء وتوفير جميع ما يتطلبه اليوم الدراسي بجميع تفاصيله من كافة المستلزمات والأدوات المدرسية.

وتوفرت وتنوعت المعروضات المتناسبة مع متطلبات ورغبات كل فئة عمرية من الطلاب والطالبات من الحقائب والدفاتر والأقلام والتجاليد والممحاة والمبراة والزي المدرسي (الملابس والأحذية والمراييل للطالبات لمراحل الابتدائي والمتوسط والثانوي)، وغيرها في ظل تنافس المكتبات والمحال التجارية لتقديم أفضل أسعار مناسبة تكون في متناول الجميع من خلال العروض المختلفة التي وضعتها لجذب الطلاب والطالبات التي حرص أصحابها من وقت مبكر جدا في توفير جميع الأدوات والمستلزمات المدرسية بجميع الاحتياجات والمتطلبات الدراسية التي تلقى رواجا في حركة الطلب هذه الأيام، وجلب كل ما هو حديث وجديد ومميز، ووضع العروض والتخفيضات الشرائية المناسبة والتفنن في تقديمها لتثير اهتمام الطلاب والطالبات التي تتناسب مع فئاتهم العمرية في كل مرحلة من مراحل التعليم.