1.9 مليون مستفيد من منصة تراضي

كشفت وزارة العدل عن عقد أكثر من 600 ألف جلسة صلح، عبر منصة تراضي الإلكترونية، استفاد منها أكثر من 1.9 مليون مستفيد، منذ تدشين الخدمة.

تسريع إجراءات

وأوضحت أن عدد وثائق الصلح الصادرة عبر منصة «تراضي»، بلغت أكثر من 120 ألف وثيقة، مشيرة إلى أن «تراضي» تتيح حل النزاعات -عن بعد- دون حاجة أطراف النزاع لمراجعة مكاتب المصالحة، بهدف التيسير على المستفيدين وسهولة الحصول على الخدمة.

وأكدت الوزارة أن وثائق الصلح الصادرة عن المنصة تعد سندات تنفيذية يمكن تنفيذها عبر قضاء التنفيذ في حال إخلال الاتفاقات المدونة بالوثيقة، موضحة تحسين تجربة ورحلة المستفيد الداخلي والخارجي لمنصة تراضي وإطلاق عدد من المزايا والخصائص التي تسهم في تسهيل وتسريع إجراءات المصالحة وتقليل العبء والجهد البشري، إضافة إلى تطبيق التكامل الإلكتروني مع الجهات الداخلية وتبادل البيانات بين الأنظمة وتحسين البنية التحتية لضمان استقرار النظام.

النفاذ الموحد

ولفتت الوزارة النظر إلى إمكانية الاستفادة من خدمات منصة تراضي الإلكترونية من خلال الرابط: taradhi.moj.gov.sa، وذلك باختيار نوع طلب الصلح وتعبئة النموذج لتصل للمستفيد رسالة بتأكيد تسلّم الطلب، تليها رسالة تحدد موعد لقاء الصلح -عن بعد- للوصول إلى اتفاق الأطراف على نقاط الخلاف والصلح، وإحالة ما اتُّفق عليه لتدقيقه واعتماده من قبل مركز المصالحة، ثم تُطلب موافقة الأطراف على إصدار وثيقة الصلح من خلال منصة تراضي عبر الدخول على حساب النفاذ الوطني الموحد «أبشر» لتصدر وثيقة الصلح ويتمكن المستفيد من الاطلاع عليها خلال المنصة.