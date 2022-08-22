زراعة عسير تنفي شائعات الآبار وتؤكد استمرار استقبال الطلبات

أكدت إدارة المياه بفرع وزارة البيئة ‏والمياه والزراعة بمنطقة عسير ‏نفيها للأخبار والشائعات المتداولة و المنسوبة للاجتماع مع موظفي إدارة المياه بخصوص التعليمات الخاصة بتصحيح وضع الآبار والمهلة المحددة وعليه تؤكد إدارة المياه ممثلة بفرع الوزارة بمنطقة عسير عدم صحة الشائعات جملة وتفصيلاً وتؤكد أنه لم يتم إجتماع أي من مختصي إدارة المياه ‏ولم يتم التصريح لأحد وعدم صحة الخبر المتداول عبر رسائل الواتساب.

وأضاف البيان أنه بناء على ذلك، فإن فرع الوزارةبمنطقة عسير يخلي مسؤوليته عن هذه الأخبار والشائعات التي لا تستند لمصدر رسمي وتؤكد لجميع المواطنين والمزارعين وأصحاب الآبار حرصها على تقديم الخدمات بكل يسر وسهولة سواء حضورياً للادارات المختصة بالفرع أو المكاتب والوحدات لمساعدتهم وتزويدهم بالمعلومات الصحيحة أو عن طريق الرابط الخاص بطلبات الابار بموقع الوزارة.

وأكدت أهمية أخذ الأخبار من مصادرها الموثوقة والحرص على عدم تداول الشائعات المنسوبة وتهيب بعدم نشر مثل هذه الأخبار المغلوطة.

وفيما يخص متطلبات تصحيح وضع الآبار التي لا تحمل تراخيص سواء بأرض زراعية أو سكنية للآبار فيمكن التقدم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وإرفاق صورة من الهوية

وصورة من الكروكي أو صورة جوية للمزرعة، وصورة من الصك أو عقد مبايعة

أما الآبار المشتركة يمكن تقديم وكالة باسم أحد الشركاء لإستكمال الطلب والتقديم عن طريق منصة رخص الآبار الإلكترونية بموقع الوزارة أو عن طريق التطبيق وبعد الحصول على رقم الطلب يتم مراجعة أقرب مكتب أو وحدة لاستكمال الطلب والرفع به لوكالة المياه بالوزارة وإصدار شهادة تصحيح وضع البئر، علماً أن الموقع يستقبل الطلبات حتى تاريخ 19/ 2/ 1444، وفرع الوزارة بمنظقة عسير سيغطي رفع كافة الطلبات الواردة له خدمة للمواطنين وأصحاب الآبار الذين تجاوبوا مع هذه الحملة التصحيحية.