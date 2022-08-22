وأضاف البيان أنه بناء على ذلك، فإن فرع الوزارةبمنطقة عسير يخلي مسؤوليته عن هذه الأخبار والشائعات التي لا تستند لمصدر رسمي وتؤكد لجميع المواطنين والمزارعين وأصحاب الآبار حرصها على تقديم الخدمات بكل يسر وسهولة سواء حضورياً للادارات المختصة بالفرع أو المكاتب والوحدات لمساعدتهم وتزويدهم بالمعلومات الصحيحة أو عن طريق الرابط الخاص بطلبات الابار بموقع الوزارة.
وأكدت أهمية أخذ الأخبار من مصادرها الموثوقة والحرص على عدم تداول الشائعات المنسوبة وتهيب بعدم نشر مثل هذه الأخبار المغلوطة.
أما الآبار المشتركة يمكن تقديم وكالة باسم أحد الشركاء لإستكمال الطلب والتقديم عن طريق منصة رخص الآبار الإلكترونية بموقع الوزارة أو عن طريق التطبيق وبعد الحصول على رقم الطلب يتم مراجعة أقرب مكتب أو وحدة لاستكمال الطلب والرفع به لوكالة المياه بالوزارة وإصدار شهادة تصحيح وضع البئر، علماً أن الموقع يستقبل الطلبات حتى تاريخ 19/ 2/ 1444، وفرع الوزارة بمنظقة عسير سيغطي رفع كافة الطلبات الواردة له خدمة للمواطنين وأصحاب الآبار الذين تجاوبوا مع هذه الحملة التصحيحية.
كانت هذه تفاصيل خبر زراعة عسير تنفي شائعات الآبار وتؤكد استمرار استقبال الطلبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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