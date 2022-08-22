شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات ضد ريكاردو سواريش واللاعبين.. اجتماع طارئ في الأهلي بحضور شركة الكرة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اجتماع طارئ خلال الساعات القليلة المقبلة، لمناقشة بعض الملفات الهامة الخاصة بفريق الكرة.



الخطيب يدعو شركة الكرة لاجتماع طارئ لمناقشة مستقبل سواريش



وقرر مجلس إدارة النادي برئاسة بيبو حضور شركة الكرة برئاسة ياسين منصور، من أجل مناقشة ملف استمرار البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني، في منصبه من عدمه.

يأتي ذلك في ظل المستوى الضعيف الذي يقدمه الفريق تحت ولاية سواريش منذ وصوله إلى تدريب الفريق خلفًا للراحل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق.

وسادت حالة من الغضب داخل أروقة مجلس إدارة النادي، بسبب الأداء الهزيل الذي يقدمه الفريق مؤخرًا ما تسبب في ضياع لقب الدوري العام ومن قبله بطولة كأس مصر.

وبدأت الأصوات تتعالى داخل القلعة الحمراء، حول ضرورة إقالة المدير الفني من منصبه، والبحث عن مدير فني جديد يقود الفريق بالموسم المقبل.



الأهلي يدرس توقيع عقوبات قاسية على لاعبي الفريق



من ناحية أخرى، يدرس مجلس إدارة النادي الأهلي، توقيع أقصى العقوبات على اللاعبين وخصم مستحقاتهم المالية ردًا على مستواهم داخل أرضية الملعب.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق، عروضه السيئة في الدوري المصري الممتاز.



الأهلي يتعادل ضد الإسماعيلي دون أهداف بالدوري



وسقط المارد الأحمر في تعادل جديد بالدوري، ضد الإسماعيلي دون أهداف بالمباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الثامن عشر بالدوري المصري.

ورفع الأهلي رصيده إلى 64 نقطة ليتأكد خسارته للقب الدوري العام في المركز الثالث، فيما رفع الدراويش رصيده إلى 37 نقطة في المركز التاسع بجدول الترتيب.



ودخل الإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل بتشكيل مكون من:



حارس المرمى: محمد فوزي



خط الدفاع: محمد دسوقي – محمود عبد العاطي دونجا – محمد نصر – عصام صبحي



خط الوسط: محمد مخلوف – محمد عادل – أحمد مصطفي – أحمد مدبولي – عبد الرحمن مجدي



خط الهجوم: خالد النبريصي

ويجلس على مقاعد البدلاء:

أحمد عادل عبد المنعم فى حراسة المرمي وعمرو الحلواني ومحمد بيومي وعمر الوحش وعماد حمدي وحسن ياسين وجان موريل ومحمد عبد السميع ومحمد الشامي.

فيما دخل الأهلي بقيادة ريكاردو سواريش المدير الفني بتشكيل مكون من:



حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم ومحمود متولي وكريم فؤاد ومحمد أشرف ومحمد أحمد شرقية.

خط الوسط: محمد فخري وميدو نبيل وزياد طارق ولويس ميكيسوني.

خط الهجوم: أحمد سيد غريب.



ويجلس على دكة البدلاء: علي لطفي وحسام حسن ومحمد محمود ورأفت خليل وأحمد عبد القادر ومحمد نصير وأحمد سيد عبد النبي ومحمد حمدي وعلي عمرو.