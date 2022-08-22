شمايكل: مندهش من اتجاه مانشستر إلى كاسيميرو

محمد بن مسعود - الدمام - كشف الدنماركي بيتر شمايكل أسطورة مانشستر يونايتد، عن «دهشته» بعد تعاقد الشياطين الحمر مع البرازيلي كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد. وأعلن مانشستر يونايتد بشكل رسمي، توصله لاتفاق مع ريال مدريد على ضم كاسيميرو، مقابل 70 مليون جنيه إسترليني.

وقال شمايكل، في تصريحات لشبكة «بي بي سي سبورت»: «أنا مندهش من التعاقد مع كاسيميرو بهذا المبلغ المالي وبمثل هذا الأجر، وهو في ذلك العمر، خاصة وأننا لا نضمن نجاحه في القيام الدور المطلوب».

وأضاف: «ربما كان يجب أن نجلب لاعبا نعرف أنه يمكنه اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز في الوقت الحالي».

جدير بالذكر، أن مانشستر يونايتد ارتبط بالتعاقد مع البرتغالي روبن نيفيز لاعب وولفرهامبتون، والبلجيكي يوري تيليمانس نجم ليستر سيتي، وفرينكي دي يونج متوسط ميدان برشلونة، لكنه لم ينجح في التوصل لاتفاق مع أنديتهم.

ويحتل مانشستر يونايتد حاليا مؤخرة جدول ترتيب البريميرليج، بعد خسارته في أول جولتين أمام برايتون (2-1) وبرينتفورد (4-0).