هازارد يبكي في غرفة ملابس ريال مدريد

محمد بن مسعود - الدمام - سيطرت حالة من الحزن على البلجيكي إيدين هازارد نجم ريال مدريد، ودخل في نوبة بكاء عقب مواجهة الفريق ضد سيلتا فيجو.
وكشف مراسل شبكة قنوات «بي إن سبورت»، عن دخول هازارد في حالة بكاء بعدما أضاع ركلة جزاء في فوز فريقه على سيلتا فيجو (4-1) مساء السبت.
واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للريال في الدقيقة (85)، بسبب عرقلة هوجو مالو لبنزيما داخل المنطقة، وانبرى للتسديد البديل إيدين هازارد الذي سدد على يمين الحارس، لكن الأخير تصدى للركلة ببراعة، وحرم الميرنجي من الهدف الخامس.
ويسعى هازارد لإثبات نفسه مع الميرنجي بعد موسمين من الفشل مع الفريق، بسبب سلسلة الإصابات التي لحقت به.
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