صلاح: لن أضع الزيت على النار قبل مواجهة يونايتد

محمد بن مسعود - الدمام - أكد المصري محمد صلاح نجم ليفربول، أن المواجهة التقليدية أمام مانشستر يونايتد ستحتفظ بمكانتها، رغم بداية الفريقين الصعبة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ويبحث ليفربول واليونايتد عن فوزهما الأول هذا الموسم، عندما يجدد الفريقان الأكثر تتويجا في كرة القدم الإنجليزية، تنافسهما على ملعب «أولد ترافورد» مساء اليوم الإثنين في ختام الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وبعد التعادل (1-1) مع كريستال بالاس الإثنين الماضي، وقبل ذلك التعادل الافتتاحي مع فولهام (2-2)، فشل ليفربول في الفوز بأي من أول مباراتين في الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ 2012.

وفي غضون ذلك، دخل اليونايتد عطلة نهاية الأسبوع في منطقة غير مألوفة، حيث جلس في قاع الدوري الممتاز، بعدما خسر أول مباراتين له في المسابقة، للمرة الأولى منذ الموسم 1992-1993.

رغم ذلك، يصر صلاح على أن مثل هذه المواجهة، لن تفقد بريقها أبدا، حيث يأمل في الاستمتاع بمناسبة خاصة أخرى تحت الأضواء في «مسرح الأحلام».

مواجهة خاصة

وقال صلاح في تصريحات مطولة لشبكة «سكاي سبورتس»: «مواجهة مانشستر يونايتد دائما خاصة للمدينة وللمشجعين ولكل شخص في جميع أنحاء العالم. ربما أكبر فريقين في تاريخ إنجلترا، لذلك أعتقد أنها مباراة خاصة للجميع».

وأضاف: «اليونايتد، السيتي، تشيلسي، أرسنال، هذه الفرق الكبرى، تريد دائما اللعب ضدهم؛ ستكون دائما مباريات ديربي أمامها. تلك المنافسة بين ليفربول ومانشستر يونايتد ستكون دائما موجودة؛ لأننا فزنا بالدوري بعض المرات وهم كذلك».

وتابع النجم المصري: «هناك دائما تلك المنافسة بين الفريقين وستظل موجودة إلى الأبد؛ لأنهما من منظور التاريخ، أكبر فريقين في إنجلترا».

وسجل صلاح 5 أهداف في مرمى مانشستر يونايتد الموسم الماضي، بما في ذلك ثلاثية عندما ألحق ليفربول هزيمة محرجة (5-0) بمنافسه على ملعب أولد ترافورد، في نهاية فترة أولي جونار سولسكاير كمدرب للشياطين الحمر.

وردا على سؤال عما إذا كانت مباراة اليوم الإثنين قد تتيح الفرصة لليفربول، لتعميق جراح اليونايتد تحت قيادة المدرب الجديد إريك تن هاج، أجاب صلاح: «حسنا، لا أريد أن أضع المزيد من الزيت في النار، لكني أعتقد أنهم متحمسون جدا للمواجهة. نحن متحمسون للغاية للمباراة، لذلك دعونا نرى ما سيحدث».

احترام اليونايتد

وأردف: «لا أنظر إلى هذه المباراة بهذه الطريقة، لأنهم (مانشستر يونايتد) فريق كبير ويملكون لاعبين مميزين. لم يستهلوا الموسم بطريقة رائعة، لكنهم يريدون الفوز علينا. لذا من جانبي، لدي الكثير من الاحترام لهم وأنا متأكد من أنهم يريدون القتال بكل ما في وسعهم للفوز بتلك المباراة».

واستطرد: «لن يكون الأمر سهلا ولا أفكر في أنني سأحرز هدفا أو هدفين أو 3، أعلم أنها ستكون مباراة صعبة حقا. لديهم لاعبون كبار ولديهم مدرب كبير، لذا لن يكون الأمر سهلا على الإطلاق».

وقد يتأخر ليفربول بفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي في بداية المباراة مساء اليوم الإثنين، إذا فاز بطل الدوري الإنجليزي الممتاز على نيوكاسل يوم الأحد.

ومع ذلك، فإن مثل هذا الاحتمال لا يثير قلق صلاح، الذي يصر على أنه سيكون من السابق لأوانه استبعاد ليفربول من السباق على اللقب، في مثل هذه المرحلة المبكرة، نظرا لقوى التعافي التي أظهرها الريدز الموسم الماضي من خلال وضع السيتي تحت الضغط.

أهداف شخصية

وقال صلاح: «قد يكون هناك القليل من الضغط إذا كنا خلف سيتي بـ7 نقاط، لكن أعتقد أنه من السابق لأوانه التفكير في ذلك. الموسم الماضي كنا متأخرين بنحو 10 أو 11 نقطة، وعدنا؛ لذلك من السابق لأوانه التفكير في ذلك».

وأضاع ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الممتاز أمام مانشستر سيتي، بفارق نقطة واحدة الموسم الماضي، قبل أن يخسر نهائي دوري أبطال أوروبا (1-0) أمام ريال مدريد في باريس.

وبعد الاقتراب المؤلم من رباعية تاريخية الموسم الماضي، يؤكد صلاح أن الألقاب الجماعية تبقى الهدف الرئيسي له هذا الموسم.

وواصل: «لم أكشف قبل الموسم (عن أهدافي الشخصية)، لكنها يجب أن تكون الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال في المحصلة، كان هذا هدفي الموسم الماضي وسأعود مرة أخرى حتى أفوز بكليهما مرة جديدة».

ولدى سؤاله عن الكأس التي يرغب في الفوز بها أكثر، أضاف صلاح: «أقول دائما دوري الأبطال، لكن هذا العام يمكنني أن أقول الدوري الإنجليزي الممتاز».