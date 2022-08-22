إطلاق اتحاد الأكاديميات الرياضية الدولي في البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - تم الإعلان عن إطلاق اتحاد الاكاديميات الرياضة الدولي الذي يُعد الاتحاد الرياضي التجاري الأول من نوعه في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وذلك برئاسة رجل الأعمال أحمد صباح السلوم.

ويأتي إطلاق هذا الاتحاد تماشيًا مع الرؤية الرياضية لمملكة البحرين التي أطلقها قادة الرياضة بالمملكة بخصخصة القطاع الرياضي وزيادة حجم الاستثمارات في هذا القطاع، إذ سيختص الاتحاد الذي تم تسجيله لدى الجهات الرسمية بالمملكة كشركة تجارية غير هادفة للربحية بالقطاع الرياضي التجاري، كالأكاديميات والمراكز والصالات الرياضية المتخصصة في مختلف الألعاب الرياضية.

ويضم مجلس الإدارة التأسيسي للاتحاد كلاً من أحمد صباح السلوم رئيسًا للاتحاد، د. حسين الدرازي نائبًا أول للرئيس، أسامة كمال الدين نائبًا ثانيًا للرئيس، صالح مهدي العمار أمينًا عامًا الاتحاد، إضافة إلى أنور الملاح الأمين المالي.