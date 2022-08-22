الشيخة حياة: مبادرة خالد بن حمد حجر أساسي لمواصلة الإنجازات

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة الطاولة أن إشهار «دوري خالد بن حمد لجيل الذهب» يجسد الاهتمام والرؤية لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية في مواصلة ارتقاء الرياضة البحرينية ودعم سموه المتواصل للمواهب من الفئات العمرية التي تعد اللبنة الأساسية والرافد الأكبر للمنتخبات والأندية الوطنية.

جاء ذلك خلال لقاء الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة، مع ممثلي الأندية الوطنية المنضوية تحت مظلة الاتحاد البحريني لكرة الطاولة بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

وأكدت أن إشهار «دوري خالد بن حمد لجيل الذهب» يُعد حجر أساس وخطوة نوعية مهمة في تاريخ الرياضة البحرينية، خصوصًا وأنها تعنى بالجيل القادم للرياضة البحرينية، والذي يحرص من خلاله سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، على تقديم أشكال الدعم كافة لهذه الفئة.

وأشارت إلى أن هذه المبادرة تُعد ركيزة للبناء على مكتسبات الرياضة البحرينية ووصولها إلى أعلى المستويات من أجل مواصلة حصد الإنجازات الذهبية الرائدة في مختلف الرياضات والتي كان من بينها الإنجازات العديدة التي حققتها رياضة كرة الطاولة ولله الحمد.

واستعرضت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة مع ممثلي الأندية أبرز النقاط المهمة للبرنامج وأهمية قيام الأندية بالاستفادة والعمل على تنفيذ هذه المبادرة لتحقيق أهدافها السامية، وأكدت على تعاون الاتحاد وسعيه لإنجاحها من خلال تشكيل تشكيل لجنة برئاسة علي المادح نائب رئيس الاتحاد وتشمل فننين ومرشح من الهيئة العامة للرياضة للإشراف على هذه اللجنة وتقديم التقييم.

كما حثت الأندية على الالتزام بما جاء في توجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بعد إشهار المبادرة وأبرزها فحص اللاعبين والجهاز الفني قبل وبعد الدوري للاطمئنان على صحتهم.

وأشارت إلى أن الموسم القادم سيكون أكثر فاعلية في ظل طرح هذه المبادرة المتميزة والتي ستنعكس بشكل إيجابي على القاعدة العمرية وستسهم في مستقبل واعد للرياضة البحرينية وغرس العديد من الأفكار والمبادئ في جميع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، والتحلي بالروح الرياضية ومبادئ اللعب النظيف واحترام المنافس واكتسابهم ثقافة الفوز والتتويج والإنجاز، مؤكدة امتنانها لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على اهتمام سموه المتواصل بالرياضة البحرينية.