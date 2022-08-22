البطل خالد جاسم يعلن استعداده لآسيوية كمال الأجسام

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن لاعب المنتخب الوطني لكمال الأجسام البطل المحترف خالد جاسم استعداداه الكامل لبطولة آسيا لكمال الأجسام التي سيشارك فيها ضمن قائمة المنتخب الوطني والتي ستقام منافساتها بقرغيزستان في الفترة من 2 وحتى 5 من شهر سبتمبر القادم.

وأوضح البطل خالد جاسم قائلاً: «الحمد لله لقد وصلت لمستوى وجاهزية عالية استعدادًا للبطولة الآسيوية القادمة، إذ إن مشاركتي في البطولة العربية الماضية التي أقيمت بمصر وإحرازي للميدالية الذهبية في مسابقة وزن 75 كيلوغرامًا رفعت من معنوياتي وجاهزيتي كثيرًا، فتلك البطولة جعلتني أتهيأ أكثر وأبحث عن نقاط الضعف والعمل عليها وتطويرها وكانت بمثابة محطة إعداد ممتازة لخوض منافسات بطولة أكبر وأقوى وهي بطولة آسيا التي أنتظرها بشغف، بإذن االله سأكون عند حسن الجميع وكما شرفت مملكتي الحبيبة في البطولة العربية سأسعى لمواصلة رفع علمها وتشريفها أينما شاركت، وهذه المرة نحن ذاهبون لآسيا بفريق كامل يضم نخبة من لاعبي كمال الأجسام المميزين والبارزين، سنعمل بلقب الفريق الواحد لنرفع علم وطننا الغالي».

وأضاف جاسم: «فترة إعدادي لم تتوقف منذ عودتي من البطولة العربية بمصر، وكانت فترة إعداد مكثفة وتدريبات على فترتين، ولله الحمد وصلت لمستوى فني عال كون بطولة آسيا بطولة قوية وستجمع أفضل لاعبي دول آسيا على مسرح واحد ولابد من خوضها بقوة الاستعداد القوي لها».

واستمر البطل المحترف خالد جاسم في حديثه قائلاً: «أود أن أشكر في هذه الأسطر الاتحاد البحريني لكمال الأجسام واللياقة البدنية وعلى رأسه سامي الحداد وأعضاء مجلس الإدارة على الدعم الكبير والاهتمام المتواصل والمتابعة المستمرة لنا، وكذلك أود أن أشكر جميع الداعمين».