“الخارجية” تعرب عن تعازيها ومواساتها للسودان في ضحايا السيول

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – نائب الأمين العام للتظلمات: المجلس الأعلى للمرأة ساهم في إحداث نقلة نوعية مهمة في المجالات الحقوقية المتصلة بالمرأة البحرينية

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