الجزائر.. توقيف 13 شخصا في إطار التحقيق بالحرائق

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

أعلن الدرك الوطني الجزاري عن توقيف 13 شخصا يشتبه في تورطهم في الحرائق التي اجتاحت مناطق عديدة في البلاد مؤخرا.

وقال المقدم عبد القادر بزيو رئيس مصلحة الإتصال بقيادة الدرك الوطني أن التحقيقات جارية حاليا مع الموقوفين لكشف ملابسات تلك الحرائق التي اندلعت بغابات الطارف، سوق أهراس، سكيكدة، بجاية، سطيف، جيجل وعنابة في شرق البلاد.

في غضون ذلك، قال وزير الفلاحة الجزائري محمد هني بأنه سيتم تعويض الفلاحين المتضررين من الحرائق التي شهدتها ولاية قالمة في غضون أسبوع والتي تكبدت خسائر كبيرة.

وشهدت ولاية قالمة حرائق في أوقات متقاربة بسبب الارتفاع القياسي في درجة حرارة وهبوب الرياح، ما ساهم في الانتشار السريع للنيران التي خلّفت خسائر كبيرة في ممتلكات الفلاحين والمواطنين، خاصة بالجهة الشمالية والشرقية لإقليم الولاية، والتي كان بعضها محطة لزيارة وزير الفلاحة نهار الأحد.