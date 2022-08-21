شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم.. الابتعاد عن الدوري ونجم الفريق يكشف حقيقة شروطه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أخبار الأهلي اليوم الأحد، 21/ 8/ 2022، والذي شهد العديد من الأحداث الهامة، أبرزها الابتعاد عن الدوري بالتعادل مع الإسماعيلي دون أهداف.

ويستعرض "السعودية سبورت 365" أبرز ما جاء اليوم في أخبار نادي الأهلي كالآتي:



أخبار الأهلي اليوم.. الفريق يبتعد عن الدوري بتعادل مخيب ضد الإسماعيلي

استمر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق، في سلسلة عروضه السيئة في الدوري المصري الممتاز.

وسقط المارد الأحمر في تعادل جديد بالدوري، ضد الإسماعيلي دون أهداف بالمباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الثامن عشر بالدوري المصري.

ورفع الأهلي رصيده إلى 64 نقطة ليتأكد خسارته للقب الدوري العام في المركز الثالث، فيما رفع الدراويش رصيده إلى 37 نقطة في المركز التاسع بجدول الترتيب.



أخبار الأهلي اليوم.. مهاجم الفريق يكشف حقيقة التشرط على النادي

رد أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على حقيقة الأنباء التي تتردد عن اشتراطه المشاركة من أجل البقاء في صفوف القلعة الحمراء خلال الموسم المقبل.

وكتب ريان عبر حسابه على موقع إنستجرام: "شرف لأي لاعب أن يلعب في النادي الأهلي وأنا عمري ما أشترط اللعب، النادي الأهلي أكبر وأعظم من كده بكتير، كل اللي بيتقال كذب".

وكان ريان عاد إلى صفوف المارد الأحمر، عقب نهاية فترة إعارته إلى صفوف ألتاي سبور التركي، بالموسم المنصرم.

أخبار الأهلي اليوم.. شركة الكرة ترحب برحيل طاهر محمد في صفقة تبادلية



رحبت شركة الكرة بالنادي الأهلي، التنازل عن خدمات طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم، في صفقة تبادلية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأبدت شركة الكرة، انفتاحًا في إمكانية دخول طاهر محمد لاعب الفريق، في صفقة تبادلية من أجل حسم بعض الصفقات للفريق الأحمر بالموسم الجديد.

ويأتي التفكير في التنازل عن خدمات طاهر، بسبب كثرة تعرضه للإصابات وعدم الاستفادة منه بشكل كبير داخل الفريق، بالإضافة إلى تراجع مستواه في أغلب الفترات.