شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم.. تصعيد 4 ناشئين وتدريبات تأهيلية للثنائي قبل مواجهة الاتحاد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أخبار الزمالك اليوم الأحد 21 / 8/ 2022، والذي شهد العديد من الأحداث الهامة، أبرزها تصعيد 4 ناشئين لتدريبات الفريق.

ويستعرض "السعودية سبورت 365" أبرز ما جاء اليوم في أخبار نادي الزمالك كالآتي:



أخبار الزمالك اليوم.. تدريبات تأهيلية لثنائي الفريق



خاض محمود حمدي الونش وسيف الدين الجزيري ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق.

وجاء تدرب الثنائي بعد انتهاء مران اليوم الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة، بالدوري العام.

أخبار الزمالك اليوم.. 4 لاعبين شباب فى تدريبات الفريق

قرر البرتغالي جوسيفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، تصعيد أربعة لاعبين من فريق الشباب مواليد 2003 استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة في الدوري.

يأتي ذلك في إطار سياسة المدير الفني في الاعتماد على الشباب ومنحهم فرصة المشاركة، في ظل اقتراب حسم لقب الدوري للمرة الثانية على التوالي.



أخبار الزمالك اليوم.. تحذير شديد اللهجة من فيريرا للاعبين

وجه البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني، تحذير شديد اللهجة، إلى مدافعي فريقه خلال مواجهة الاتحاد السكندري، بالدوري العام.

وأكد المدرب البرتغالي جوسيفالدو فيريرا المدير الفني، على اللاعبين ضرورة الحفاظ على التركيز خلال مواجهة الاتحاد السكندري، خاصةً أن المنافس يقدم مستوى مميز تحت قيادة محمد عمر المدرب الجديد.